Esenyurt'ta korkunç olay: 3 kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu İstanbul Esenyurt'ta kardeşler arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bir kişi tartıştığı 3 kardeşini öldürdükten sonra aynı kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği olay Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden kavga eden 4 kardeşten biri, tartıştığı kardeşlerini vurup intihar girişiminde bulundu. EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR Kafasına kurşun sıkarak ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pınar Mahallesi Esenyurt kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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