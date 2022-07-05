Esenyurt'ta korkunç olay: 3 kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Esenyurt'ta kardeşler arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bir kişi tartıştığı 3 kardeşini öldürdükten sonra aynı kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.
3 kişinin yaşamını yitirdiği olay Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden kavga eden 4 kardeşten biri, tartıştığı kardeşlerini vurup intihar girişiminde bulundu.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Kafasına kurşun sıkarak ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa