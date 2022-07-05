Esenyurt'ta korkunç olay: 3 kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta korkunç olay: 3 kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Esenyurt'ta korkunç olay: 3 kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

İstanbul Esenyurt'ta kardeşler arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bir kişi tartıştığı 3 kardeşini öldürdükten sonra aynı kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

3 kişinin yaşamını yitirdiği olay Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden kavga eden 4 kardeşten biri, tartıştığı kardeşlerini vurup intihar girişiminde bulundu.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kafasına kurşun sıkarak ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pınar Mahallesi Esenyurt kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title