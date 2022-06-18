Son Dakika | Delil yetersizliğinden serbest kaldığı davada müebbet hapis cezası aldı

Bilecik'te birlikte eğlenen gruptaki iki kişi arasında çıkan kavgadan sonra, aracıyla çarparak arkadaşının ölümüne sebep olduğu belirtilen ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan şahıs, yeni delillerin toplanması sonucu yargılandığı mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

lay, geçtiğimiz 2 Nisan 2021 günü meydana gelmişti. İddialara göre aralarında Murat Şentürk ile Hüseyin Kar'ın da bulunduğu 3 araçlık arkadaş grubu alkol alma için Abbaslık mevkiinde gitti. Araçlar inen 8 kişilik şahıslar, yanlarında getirdikleri alkolleri tüketmeye başladılar. Sonra Murat Şentürk (31) ile Hüseyin Kar arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Murat Şentürk olay yerinden yürüyerek ayrıldı. Sonra bir taksiciyi arayan Murat Şentürk, kendisini Abbaslık mevkiine gelerek almasını istedi. İddialara göre Murat Şentürk olay yerinden yürüyerek ayrılmasından sonra kısa bir süre bir araç çarpması sonucu ağır yaralandı. Şahsı bulan taksici hemen durumu 112'ye bildirirken, olay yerine gelen ekipler ağır yaralı şahsı Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Beyin ölümü gerçekleşen Murat Şentürk kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Delil yetersizliğinden serbest kalmıştı

Olay yerinde bulunan kişilerin jandarma tarafından alınan ifadelerinin ardından Hüseyin Kar gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece o gün tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Şahıs 4 ay ceza evinde yattıktan sonra delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Savcılık olayı polise devretti

Ardından Bilecik Cumhuriyet Savcılığı dosyayı Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne devretti. Ekiplerin uzun süre yaptıkları titiz çalışma sonrası deliller oluşturularak Hüseyin Kar gözaltına alında. Önceki gün Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasında Hüseyin Kar, müebbet hapis cezası çarptırılarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa