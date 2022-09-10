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Çocuğunu almaya giden kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Çocuğunu almaya giden kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü

Mersin'de özel bir hastanede laborant olarak çalışan genç kadın, çocuğunu almak için gittiği evde boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Gece geç saatlerde merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, doğum günü olması nedeniyle babasıyla kalan oğlu E.'yi almak için boşanmak üzere olduğu kocası M.K.'nin evine gitti.

TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Genç kadın, komşusuyla birlikte gittiği evin önünde boşanma davaları devam eden kocası tarafından çıkan tartışma sonrası tabanca ile vurularak öldürüldü.

Çocuğunu almak için gittiği evde kocası tarafından öldürüldü

YAKALANDI

Dilek Karaman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı koca M.K., suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karacailyas Karaman Mersin 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

özgür :

HOŞ DEĞİL TABİ ÜZÜCÜ, ALLAHIM RAHMET EYLESİN. BU DEVİRDİ EVLİLİK İYİCE ZORLAŞTI. ESKİ KADINLAR ESKİ ERKEKLER YOK ARTIK

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UZUNMUSTAFA:

bu olumler bitmeyecek. Devlet bu konuda calisma hazirlayana kadar binlercesi yine olecek

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