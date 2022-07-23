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Son Dakika | Çanakkale'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Çanakkale'de orman yangını

Son dakika haberleri... Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredeki dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, havadan 2 uçak, 3 helikopter, karadan ise 7 arazöz ve 2 dozer ile müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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