Son Dakika | Çanakkale'de orman yangını Bir son dakika haberine göre Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sofular köyünde saat 14.35'te gelen yangın ihbarının ardından İHA ve Baldağ Kulesi'nde yapılan incelemelerde dumanlar görüldü. Yangının çıktığı Sofular köyündeki ormanlık alana kara ve hava ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Balıklıçay Orman İşletme Şefliği 56 nolu bölmedeki yangına İlk müdahale saat 14.50'de yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarına, havadan 2 helikopter, 4 arazöz, 3 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 22 personel katıldı. - ÇANAKKALE Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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