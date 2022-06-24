Son Dakika | Çanakkale'de orman yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Çanakkale'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son Dakika | Çanakkale'de orman yangını

Bir son dakika haberine göre Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sofular köyünde saat 14.35'te gelen yangın ihbarının ardından İHA ve Baldağ Kulesi'nde yapılan incelemelerde dumanlar görüldü. Yangının çıktığı Sofular köyündeki ormanlık alana kara ve hava ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Balıklıçay Orman İşletme Şefliği 56 nolu bölmedeki yangına İlk müdahale saat 14.50'de yapıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına, havadan 2 helikopter, 4 arazöz, 3 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 22 personel katıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title