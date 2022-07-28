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Son Dakika | Bursa'da ters şeritte giderek ölüme böyle meydan okudu

Son Dakika | Bursa'da ters şeritte giderek ölüme böyle meydan okudu

Son dakika haberine göre Bursa'da bir otomobil sürücüsü ters şeride girerek ölüme meydan okudu.

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Bursa'da bir otomobil sürücüsü ters şeride girerek ölüme meydan okudu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir sürücü otomobili ile ters şeride girerek suratli bir şekilde gitti. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Diğer bir görüntüde ise bir kişi motosikletin korumasız kasasına oturarak seyretti.

Tehlikeli anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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