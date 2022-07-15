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İstanbul'da tepki çeken görüntü! Atatürk büstüne çirkin saldırıyla ilgili harekete geçildi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir ilkokulun bahçesine giren 4 çocuktan biri, metal çöp kutusunu Atatürk büstüne fırlattı. Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerle ilgili Bağcılar Kaymakamlığı, gözaltına alınan 3 çocuğun işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiğini diğerinin ise gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul'da kapalı olan Bağcılar İÇDAŞ İlkokulu'nun bahçesine giren 4 çocuktan biri, metal çöp kutusunu Atatürk büstüne fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada paylaşılan video tepki alırken, Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'nce gözaltına alınan 3 çocuk işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bağcılar Kaymakamlığı, diğer çocuğun da gözaltına alındığını açıkladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "13 Temmuz 2022 tarihinde 15 Temmuz Mahallemizdeki ilkokul bahçesinde meydana gelen Atatürk büstüne yönelik olaya karışan 13-16 yaşlarındaki F.B, E.Ç, E.T ve Y.T adlı şüpheliler yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

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