Apartmanın 4. Katından pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs: "Basmaya gelenleri vurun vurun yıkın tövbe ederler"

Husumetlisine pompalı tüfekle vuran şahıs, polis ekiplerince yakalandı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da aralarında husumet olan 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olayda, apartmanın 4. Katından pompalı tüfekle ateş açan 61 yaşındaki şahıs, 22 yaşındaki husumetlisini bacağından yaraladı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1123. Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan M.D. ile A.S arasında tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde tartışma kavgaya dönünce M.D. apartmanın 4. Katındaki A.S.'ye silah sıktı. A.S ise M.D'ye pompalı tüfekle karşılık verdi. M.S. pompalı tüfekle sol bacağından vuruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edil. M.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan M.D.'yi yaraladıktan sonra evin içerisine giren A.S.'yi polis ekipleri pompalı tüfek ile birlikte alarak karakola götürdü.