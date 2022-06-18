Son Dakika | Afyonkarahisar-Ankara karayolu sel baskını sebebiyle ulaşıma kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Afyonkarahisar-Ankara karayolu sel baskını sebebiyle ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar-Ankara karayolu sel baskını sebebiyle ulaşıma kapandı 15 kilometreye yakın araç kuyruğunun oluştuğu yolun açılması için 1 saattir çalışmalar sürüyor Afyonkarahisar-Ankara karayolu sağanak yağış nedeniyle yolun bir çok noktasında oluşan sur birikintilerinden kaynaklı ulaşıma kapandı.

Afyonkarahisar-Ankara karayolu sel baskını sebebiyle ulaşıma kapandı

15 kilometreye yakın araç kuyruğunun oluştuğu yolun açılması için 1 saattir çalışmalar sürüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar-Ankara karayolu sağanak yağış nedeniyle yolun bir çok noktasında oluşan sur birikintilerinden kaynaklı ulaşıma kapandı.

Afyonkarahisar'dan, Ankara istikametinde 20 kilometre İscehisar ilçesi çıkışında karayolu sağanak yağışın ardından meydana gelen sel baskını nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda yaklaşık 15 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu. Yolun kapanmasının ardından bölgeye AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler iş makineleri ile yol ortasındaki refüje açarak suyun tahliye etmeye başladı. Yaklaşık 1 saattir ekiplerin karayolunu açma çalışmaları devam ediyor. Yolda ayrıca yolcu otobüsleri, tır ve kamyonlarla birlikte yüzlerce hususi araç mahsur kaldı. Bazı araç sürücüleri bariyerlerin olmadığı orta refüjden karşı şeride geçip ters yönden ilerlemeye çalıştı. Polis ekipleri buna izin vermeyerek güvenlik önlemleri aldı. Karayolundaki çalışmaları devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title