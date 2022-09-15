Yangında hayatını kaybeden itfaiye eri son yolcuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Yangında hayatını kaybeden itfaiye eri son yolcuğuna uğurlandı Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasındaki yangına müdahale ederken pamuk balyasının altında kalarak hayatını kaybeden 37 yaşındaki itfaiye eri Remzi Mutafoğlu, kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Yangında hayatını kaybeden itfaiye eri son yolcuğuna uğurlandı GAZİANTEP - Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasındaki yangına müdahale ederken pamuk balyasının altında kalarak hayatını kaybeden 37 yaşındaki itfaiye eri Remzi Mutafoğlu, kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Gaziantep'te 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik ve pamuk fabrikasındaki yangına müdahale ederken pamuk balyasının altında kalarak hayatını kaybeden 37 yaşındaki itfaiye personeli Remzi Mutafoğlu, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Hanifi Şireci Cami'de kılınan cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kent protokolü, hayatını kaybeden itfaiye personelinin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz öncesi, hayatını kaybeden itfaiye personelinin ailesi ve yakınları tabut başına gelerek göz yaşı döktü. Hayatını kaybeden itfaiye eri Remzi Mutafoğlu, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı Gaziantep İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yangında hayatını kaybeden itfaiye eri son yolcuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.