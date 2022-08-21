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Son dakika 3. sayfa: Tunceli'de çıkan örtü yangınına müdahale sürüyor

Son dakika 3. sayfa: Tunceli'de çıkan örtü yangınına müdahale sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde öğle saatlerinde başlayan örtü yangınına müdahale devam ediyor.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde öğle saatlerinde başlayan örtü yangınına müdahale devam ediyor.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinde Tunceli ilimiz Mazgirt ilçesi Aydınlık köyü mevkisinde başlayan örtü yangınına orman teşkilatımız, jandarmamız, civar ilçelerden gelen itfaiyeler ve vatandaşlarımız tarafından müdahale devam etmekte olup, devam eden örtü yangını yerleşim alanlarımıza herhangi bir tehdit unsuru oluşturmamaktadır" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli Valiliği Mazgirt Tunceli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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