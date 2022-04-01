Son dakika 3. sayfa: Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiasında 8 tutuklama - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiasında 8 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiasında 8 tutuklama

Son dakika haberi: Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Pertek ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte olma teklifini reddeden şahıs, 14 yaşındaki kızın çıplak fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Şikayette bulunulması üzerine Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mağdur kız çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi ve yine reşit olmayan iki kız çocuğunun daha cinsel istismara maruz kaldığı öğrenildi. 3 kız çocuğu savcılığın talimatı ile Çocuk İzleme Merkezi'ne sevk edildi. Burada kız çocuklarından alınan ifadelerin ardından polis ekipleri, Pertek ilçesi ve Tunceli merkezde 8 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden sadece birinin yaşının reşit olduğunu öğrenildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli, 3. Sayfa, Haberler

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