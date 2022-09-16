Son dakika 3. sayfa: Trafik kazası 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza ilçe sınırları içerisindeki Hanlı kavşağında meydana geldi. Akşam saatlerinde gerçekleşen kazada M.E.A.(38) yönetimindeki 61 BH 486 plakalı Ford marka otomobil ile S.B.(41) yönetimindeki 06 CSV 751 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve S.B.(41) yönetimindeki 06 CSV 751 plakalı araçta bulunan H.B.(21) ve B.B. (12) yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şarkışla Hanlı Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: Trafik kazası 4 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.