Son dakika 3. sayfa: Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Son dakika haberine göre Tokat'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat'ın Sulusaray ilçesi kaplıca yolunda meydana geldi. A.S. idaresindeki 41 AEB 502 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki 28 ABN 948 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Sulusaray Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sulusaray Tokat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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