Kocaeli 3. sayfa haberleri... Kartepe'de direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, devrildi: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli haberi: Kartepe'de direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, devrildi: 1 yaralı TEM bağlantı yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu bağlantı yolu üzerinde seyir halindeyken devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Kartepe'de direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, devrildi: 1 yaralı TEM bağlantı yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu bağlantı yolu üzerinde seyir halindeyken devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu bağlantı yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 63 ABK 210 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte devrildi. Kazanın şiddetiyle tır sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu TEM Otoyolu İstanbul Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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