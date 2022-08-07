Serinlemek istediği sulama kanalında can verdi
Serinlemek istediği sulama kanalında can verdi Bursa'da serinlemek için ayaklarını soktuğu sulama kanalına düşen talihsiz genç boğularak hayatını kaybetti.
Serinlemek istediği sulama kanalında can verdi
BURSA - Bursa'da serinlemek için ayaklarını soktuğu sulama kanalına düşen talihsiz genç boğularak hayatını kaybetti.
Olay Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Abdulkadir M., serinlemek için ayaklarını sulama kanalına soktu. Oturduğu noktada gevşeyen toprak kayınca talihsiz çocuk suya düştü. Yüzme bilmeyen çocuk düştüğü kanalda boğuldu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra dalgıç polisine bilgi verdi. Dalgıç polis sulama kanalına girerek Abdülkadir M.'nin cansız bedenini çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni ambulansla Kestel Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.