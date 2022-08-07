Serinlemek istediği sulama kanalında can verdi Serinlemek istediği sulama kanalında can verdi Bursa'da serinlemek için ayaklarını soktuğu sulama kanalına düşen talihsiz genç boğularak hayatını kaybetti. Serinlemek istediği sulama kanalında can verdi BURSA - Bursa'da serinlemek için ayaklarını soktuğu sulama kanalına düşen talihsiz genç boğularak hayatını kaybetti. Olay Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Abdulkadir M., serinlemek için ayaklarını sulama kanalına soktu. Oturduğu noktada gevşeyen toprak kayınca talihsiz çocuk suya düştü. Yüzme bilmeyen çocuk düştüğü kanalda boğuldu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra dalgıç polisine bilgi verdi. Dalgıç polis sulama kanalına girerek Abdülkadir M.'nin cansız bedenini çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni ambulansla Kestel Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur Kestel Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Serinlemek istediği sulama kanalında can verdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.