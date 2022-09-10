Su şişesinde kaçak içki ticaretine polis darbesi 3. Sayfa Haberleri Su şişesinde kaçak içki ticaretine polis darbesi Gaziantep'te polis bir iş yerine düzenlediği operasyonda yarım litrelik plastik su şişelerinde satışa hazırlanan 14.5 litre kaçak içki ele geçirdi. Su şişesinde kaçak içki ticaretine polis darbesi GAZİANTEP - Gaziantep'te polis bir iş yerine düzenlediği operasyonda yarım litrelik plastik su şişelerinde satışa hazırlanan 14.5 litre kaçak içki ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinin buzdolabında yarım litrelik plastik su bidonlarına doldurularak satışa hazır hale getirilmiş halde 14.5 litre dökme alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, kaçak içkilere ise imha edilmek üzere el konuldu. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halis Akmeşe 3. Sayfa Haberler

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