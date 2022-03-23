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Son dakika 3. sayfa: Sigara vermeyen market çalışanına saldırı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Sigara vermeyen market çalışanına saldırı kamerada

Son dakika gelişmesine göre Karabük'te yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yarı ücretini verip sigara almak isteğini kabul etmeyen market çalışanına saldırdı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yarı ücretini verip sigara almak isteğini kabul etmeyen market çalışanına saldırdı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi iddiaya göre yarı ücretini verip sigara almak istedi. Market çalışanı bunu kabul etmeyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yabancı uyruklu öğrenci market çalışanına saldırdı. Müşterilerin ayıramadığı kavga bir süre sonra kendiliğinden sona erdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yabancı uyruklu öğrenciyi polis merkezine, elinden yaralanan market çalışanı ise hastaneye götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Üniversite, Karabük, Sigara, Market, 3. Sayfa, Haberler

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