Son dakika 3. sayfa: Seferihisar'da ikinci yangın Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir Seferihisar'da Orhanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının ardından Yeniköy'de de yangın çıktı. İzmir Seferihisar'da Orhanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının ardından Yeniköy'de de yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre saat 12.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Orhanlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi iyiye giderken, bir başka yangın da aynı ilçedeki Yeniköy Poligon bölgesinde çıktı. Ormanlık alanın yakınında çıkan yangını söndürme çalışmalarının iyiye gittiği belirtildi. Yangın bölgesine 2 helikopter, 4 arozöz yönlendirildi. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Orhanlı Mahallesi Seferihisar İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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