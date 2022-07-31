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Son dakika 3. sayfa: Refahiye'de zabıta ve polisten işyerlerine denetim

Son dakika 3. sayfa: Refahiye'de zabıta ve polisten işyerlerine denetim

Son dakika haberi... Erzincan'ın Refahiye ilçesinde zabıta ve polisten oluşan ekipler tarafından işyerlerine yönelik denetim yapıldı.

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde zabıta ve polisten oluşan ekipler tarafından işyerlerine yönelik denetim yapıldı.

İlçe merkezindeki market, bakkal, fırın gibi çok sayıda işletme etiket, fiyat, hijyen, gramaj ve diğer kurallara uygunluk konularında Refahiye Kaymakamlığı ile koordineli bir şekilde oluşturulan ekipler tarafından denetlendi.

Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Hıfzısıhha Kanunu çerçevesinde yapılan denetimde Belediye Zabıta personeli, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli görev yaptı.

İşletmelere özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve belirlenmiş olan kurallara riayet etmeleri ve uygunsuzluğu tespit edilen işletmeler hakkında idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edileceği gibi önemli hususunda gerekli uyarılarda bulunuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, "Halkımızın sağlığı ve güvenliğin her şeyin üstündedir. Bu nedenle bu tür denetimlerimizin sık sık yapılmasını sağlayacağız" dedi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Hisarcık Refahiye Zabıta 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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