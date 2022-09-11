Son dakika haberi | Niğde'ye şehit ateşi düştü
3. Sayfa Haberleri
Edinilen son dakika gelişmesine göre - Niğde'ye şehit ateşi düştü Pençe-Kilit Operasyonunda görev yapan 26 yaşındaki Niğdeli Piyade Çavuş Savaş Borlu şehit oldu.
- Niğde'ye şehit ateşi düştü
NİĞDE - Pençe-Kilit Operasyonunda görev yapan 26 yaşındaki Niğdeli Piyade Çavuş Savaş Borlu şehit oldu.
Niğdeli Piyade Çavuş Savaş Borlu'nun şehadet haberi Değirmenli Beldesi'nde yaşayan annesine Hanife Borlu'ya verildi. Belde halkı tarafından şehit Borlu'nun evine Türk bayrakları asıldı.
Bekar olan şehit Piyade Çavuş Savaş Borlu'nun babasının il dışında çalıştığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - 3. Sayfa