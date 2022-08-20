Mısır'da alışveriş merkezinde yangın: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Mısır'ın İskenderiye kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Mısır'ın İskenderiye kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde şehir merkezinde bulunan City Center adlı bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından, yetkililer 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alışveriş merkezinde maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, polis yangının çıkış nedenini araştırıyor. (Muhammed Rabah/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İskenderiye alışveriş Mısır 3. Sayfa Güncel Haberler

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