Son dakika 3. sayfa: Malatya'da depo yangını

Malatya'da bir iş hanında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Yeni hamam Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanının depo bölümünde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ekipler tarafında söndürülerek kontrol altına alınırken, depoda maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa