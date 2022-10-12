Denizli'de eşinin fare zehri verip boğarak öldürdüğü kadın hamileymiş! 3. Sayfa Haberleri Denizli'de canice katledilen Nadia Nori'nin ölümüyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Elleri ve ayakları bağlandıktan sonra fare zehri verilen, iş dönüşü eşi tarafından boğularak öldürülen kadının hamile olduğu öğrenildi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Nadia Nori (30) korkunç bir cinayete kurban gitti. Fatih Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Nadia Nori'nin cansız bedeni elleri koli bandıyla, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde bulundu. 22 yaşındaki Sabour Sakhizadeh'in eşi Nadia Nori'ye fare zehri vererek ölmesini beklediği, akşam iş dönüşü yaşadığını görünce boğarak katlettiği öğrenildi. HAMİLEYMİŞ! Cinayetin ardından kahreden bir detay ortaya çıktı. Nadia Nori'nin hamile olduğu öğrenildi. Cani koca,sevk edildiği Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğince 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli 3. Sayfa Haberler

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