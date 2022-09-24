Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti Erzurum'un İspir ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti. Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, İspir ilçesi Sıra Konaklar Mahallesi'nde santralda trafoda bakım yaparken yüksek akıma kapılan 27 yaşındaki Recep Agbulut feci şekilde can verdi. Elektrik santralinde çalışan Agbulut'un cansız bedenini santralda çalışan arkadaşları buldu. Recep Agbulut'un askerden 3 yıl önce geldiği daha önce çalıştığı santralda çalışmaya başladığı öğrenildi. Genç şahsın cenazesinin hastane morguna getirildiği sırada annesi, kardeşleri ve babasının feryadı yürekleri dağladı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz Erzurum İspir 3. Sayfa Haberler

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