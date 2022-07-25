Son dakika 3. sayfa: Bayrampaşa'da yangın çıkan iş yerinde mahsur kalan 3 kişiyi ve köpeği itfaiye kurtardı

Bayrampaşa'da 3 katlı bir iş yerinde çıkan yangında binada mahsur kalan 3 kişi ve bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Begonya Sokak'taki 3 katlı bir iş yerinde çıktı. İddiaya göre 3 katlı iş yerinin en alt katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında üst katlarda 3 kişi ve bir köpek mahsur kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan 3 kişi ve köpek kısa sürede binadan çıkartıldı. İş yerinin en alt katında başlayıp üst katlara sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa