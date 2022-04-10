Son dakika: 2 askerin şehit olduğu kazada gözaltına alınan sürücü: "Çok üzgünüm" - Haberler

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Son dakika: 2 askerin şehit olduğu kazada gözaltına alınan sürücü: "Çok üzgünüm"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: 2 askerin şehit olduğu kazada gözaltına alınan sürücü: 'Çok üzgünüm'

Son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi. Sürücü, "Çok üzgünüm" dedi.

Adana-Kozan karayolu Mansurlu kavşağında meydana gelen kazada M.Ç.'nin (55) kullandığı 01 JB 505 plakalı otomobil ile jandarma aracı çarpıştı. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Sürücü M.Ç. kaza ile ilgili basın mensuplarına, "Çok üzgünüm" dedi. - ADANA

Son dakika: 2 askerin şehit olduğu kazada gözaltına alınan sürücü: Çok üzgünüm

Son dakika: 2 askerin şehit olduğu kazada gözaltına alınan sürücü: Çok üzgünüm

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Kozan, Adana, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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