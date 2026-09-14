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Son 1 hafta içerisinde 26 bin 664 araç ve sürücü denetlendi

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Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 26 bin 664 araç ve sürücü denetlenirken, 5 bin 857 trafik cezası yazıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 26 bin 664 araç ve sürücü denetlenirken, 5 bin 857 trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 3 bin 353 yük taşımacılığı, 798 yolcu taşımacılığı, 3 bin 58 alkol denetimi, 759 adet motosiklet ve 5 bin 50 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 26 bin 664 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 5 bin 857 adet trafik cezası yazılırken, 330 araç trafikten men edildi ve 97 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 77 yaralanmalı ve 77 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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