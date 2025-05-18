Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
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Somali'de, terör örgütü Eş-Şebab tarafından bir askeri üsse düzenlenen bombalı intihar saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Damanyo askeri üssüne terör örgütü Eş-Şebab tarafından bombalı intihar saldırısı düzenlendi.

EN AZ 10 ÖLÜ, 30 YARALI

Askere kayıt olmak üzere üste bulunan gençlerin oluşturduğu kuyruğun hedef alındığı saldırıda, en az 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Terör örgütü Eş-Şebab ise saldırıda 30 kişiyi öldürdüklerini, 50 kişiyi de yaraladıklarını iddia etti.

ARAÇTAN İNER İNMEZ ÜSSE DOĞRU KOŞTU

Yetkililer, intihar bombacısının üssün kapısındaki kuyruğa yaklaşarak, üzerindeki bombayı patlattığını açıkladı. Görgü tanıkları, saldırganın tuk-tuk ile üsse geldiğini ve araçtan inmesinin ardından üsse doğru koştuğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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