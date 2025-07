Somali'de Askeri Eğitim Kampına Bombalı İntihar Saldırısı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Jaalle Siyaad Askeri Eğitim Kampı'na bombalı intihar saldırısı gerçekleştirildiği açıklandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir askeri eğitim kampına bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Adını açıklamayan bir polis memuru olaya ilişkin açıklamasında, "Şu an bölgedeki can kayıplarını teyit edemiyoruz ancak, Eş-Şabab bölgedeki yabancılar da dahil olmak üzere halkı hedef aldı" dedi. Kamptaki bir görgü tanığı acemi er Adan Hassan ise, "Saldırgan bir intihar yeleği giyiyordu ve hedefine ulaşmadan engellendi. Kendini havaya uçurarak etrafına küçük ölçekte zarar verdi" ifadelerini kullandı. Somali'nin resmi makamları ve saldırıyı üstlenen eş-Şebab tarafından ise henüz can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Somali Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah 11.20 sıralarında Jaalle Siyaad Askeri Eğitim Kampı'nın ana giriş kapısında eş-Şebab terör örgütüne bağlı bir kişi tarafından bombalı intihar saldırısı gerçekleştirildi. Olaya ilişkin kapsamlı incelemeler sürdürülüyor ve kamuoyu en yakın zamanda gerekli detaylarla bilgilendirilecektir" denildi.

Somali ordusu karşılık verdi

Bakanlık tarafından daha sonra yapılan başka bir açıklamada ise, "Kurtun bölgesi yakınlarında Eş-Şebab'a ait bir kampa yönelik saldırı gerçekleştirildi. Milisler ağır kayıplar verdirilirken, çok sayıda teçhizat ve erzak ele geçirildi. Üs tamamen imha edildi ve bölge yerel halk için güvenli hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Eğitim kampı daha önce de hedef alınmıştı

Jaalle Siyaad Askeri Eğitim Kampı daha önce 2023 yılının Temmuz ayında da bir bombalı intihar saldırısının hedefi olmuş, asker üniformasıyla içeriye sızan bir saldırgan en az 25 askeri öldürmüş ve 70 askeri yaralamıştı. - MOGADİŞU