Soma'da Yaban Domuzu Popülasyonuna Karşı Sürek Avı Gerçekleştirildi

Manisa'nın Soma ilçesinde, tarım arazilerine zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı 26-27 Temmuz 2025 tarihlerinde sürek avı gerçekleştirildi. Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Akçaavlu Mahallesi'nde düzenlenen sürek avı Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda ve gerekli emniyet tedbirleri alınarak yapıldı.

Zirai amaçlı olarak düzenlenen sürek avına 22 avcı katıldı. Av çalışması ile bölgede artan yaban domuzu popülasyonunun kontrol altına alınması, üreticilerin ürün kayıplarının azaltılması ve zirai faaliyetlerin güvence altına alınması hedeflendi.

Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen sürek avının amacına ulaştığı ve bölgede istenilen etkinliğin sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, av organizasyonuna katkı sağlayan tüm personele, avcılara, Soma Avcılar Derneği'ne, mahalle muhtarına ve üreticilere teşekkür edildi. - MANİSA