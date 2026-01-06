Soma'da 302 sentetik ecza ele geçirildi

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarmanın uyuşturucuya geçit vermediği operasyonda yüzlerce sentetik ecza ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda 302 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 6 Ocak tarihinde Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.Y., C.Y. ve A.Y. isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde kapsamında değerlendirilen 302 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Savcılıkça yürütülen adli süreçte M.Y. ve C.Y. serbest bırakılırken, A.Y. tutuklanarak Akhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA