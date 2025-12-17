Haberler

Soma'da 3 bin 644 sentetik ecza ele geçirildi

Soma'da 3 bin 644 sentetik ecza ele geçirildi
Güncelleme:
Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, başka bir ilden getirilen binlerce sentetik ecza ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda başka bir ilden getirildiği belirlenen binlerce sentetik ecza ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, S.B. (E/26) ve İ.C.Y. (E/26) isimli şahısların başka bir ilden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Soma ilçesinde satacaklarının öğrenilmesi üzerine harekete geçildi. Şüphelilere yönelik yapılan aramada 3 bin 84 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren jandarma ekipleri, şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen E.C. (E/20) isimli şahsın evinde de arama gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada 560 adet sentetik ecza ele geçirilirken, operasyon kapsamında toplamda 3 bin 644 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Akhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın savcılık talimatıyla Soma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi. - MANİSA






