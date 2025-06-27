Soma'da Uyuşturucu Operasyonu: 104 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Soma'da Uyuşturucu Operasyonu: 104 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen bir kişi üzerinde 104 adet sentetik ecza hapı bulundu. Şahıs gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen bir şahsın üzerinde çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Haziran'da Avdan Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde, E.P. (E/27) isimli şüphelinin üst aramasında 104 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.P., jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı

Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Hamile Oya'yı katleden caniden 'Neden yaptın?' sorusuna korkunç yanıt

Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
Dinamo Kievli futbolcudan Arda Turan'ın sözlerine olay cevap

Ukrayna bunu konuşuyor! Dinamo Kiev'den Arda Turan'a olay cevap
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Yeğenini diri diri böyle yaktı

Yeğenini diri diri böyle yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.