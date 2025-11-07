Soma'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın ikametine düzenlenen operasyonda sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler neticesinde, Ö.F.A. (26) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 42 adet sentetik hap, 2 gram uyuşturucu, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tahkikata başlanırken, şüpheli Ö.F.A. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA