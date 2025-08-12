Soma'da Kıvılcımlardan Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Soma ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Soma'ya bağlı Turgutalp Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahallede yapımı devam eden tenis kortu için demir kesildiği sırada makineden sıçrayan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Burada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Dün akşam saatlerinde karadan devam eden çalışmalara bu sabah hava araçları da destek verdi. Rüzgarın etkisinin azalmasıyla birlikte yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MANİSA