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Soma'da Jandarma Operasyonu: Yüzlerce Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Soma'da Jandarma Operasyonu: Yüzlerce Makaron ve Tütün Ele Geçirildi
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Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri, yaptıkları aramalarda Y.T. isimli şahsın evinde ve iş yerinde yaklaşık 19 bin makaron sigara ve çok miktarda tütün ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda içi dolu makaron, sigara, tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmalar kapsamında 19 Şubat Çarşamba günü Y.T. isimli şahsın ikamet ve işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 19 bin 200 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 200 paket sigara, 4 kilogram tütün, 1 adet kompresör, 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Şüpheli Y.T. hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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