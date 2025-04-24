Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Söke OSB'de Tır Automobil Kazası: Kör Nokta Riskine Dikkat

Söke OSB'de Tır Automobil Kazası: Kör Nokta Riskine Dikkat
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır sürücüsünün kör noktada kalan otomobili fark etmemesi sonucu kaza gerçekleşti. Şans eseri yaralananın olmadığı olay, 'kör nokta' riskine bir kez daha dikkat çekti.

Aydın'ın Söke ilçesi Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) hemzemin geçidi çıkışında meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, tır sürücüsünün kör noktada kalan otomobili fark etmemesi sonucu otomobil metrelerce sürüklendi.

Kaza, Söke Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza, trafikte "kör nokta" riskini bir kez daha gündeme taşıdı. Söke OSB girişinde yaşanan kazada, sağ tarafından ilerleyen otomobili fark edemeyen tır sürücüsü, otomobile çarparak aracı kaldırıma kadar sürükledi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, yaşananlar hem sürücülere hem de yayalara "kör nokta" konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.