Üye Girişi
Haberler
Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu 3 ay boyunca askıya aldı

Suriye'de anayasa ve parlamento askıya alındı

 İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

İşte Netanyahu'nun yeni işgal için bahanesi

 Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz
Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu

Söke-Milas Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Söke-Milas Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke-Milas yolu üzerindeki Muradiye Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralıların durumu iyi.

Söke-Milas yolu üzeri Muradiye Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Murat Y'nin kullandığı 34 GGB 361 plakalı otomobil ile Ramazan Ç. yönetimindeki 09 ALZ 838 plakalı hafif ticari aracın çarpışmasıyla trafik kazası gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan yolcular Fatih K., Cemil E. ve Hakan Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar"
img

Yap-işlet-devret projeleri kamuya devrediliyor
img

Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (MALMÖ GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Malmö Galatasaray maçı nereden izlenir? İnci Taneleri CANLI izle! 12 Aralık İnci Taneleri 26. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Holding 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Başak, Kova burcu yorumu! 13 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Holding 2. bölüm tek parça HD izleme linki! Başakşehir-Heidenheim maçı ne zaman? Başakşehir Heidenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mehmet Yalçınkaya'nın kızı kim? MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? ATV CANLI YAYIN İZLE || 12 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Güngören'de bina neden çöktü? Az önce deprem mi oldu? 12 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.