Söke-Kuşadası Yolunda Çökme: Trafik Kapandı
Güncelleme:
Söke-Kuşadası yolu üzeri Yaylaköy mevkiinde yapılan kazı çalışması sonucu yol çöktü. Trafik, alternatif güzergah olarak Ağaçlı-Davutlar istikametine yönlendiriliyor.

Söke- Kuşadası yolu üzeri Yaylaköy mevkiinde bir tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çökerken, yaşanan olay nedeniyle Söke-Kuşadası Karayolu trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası Yaylaköy mevkiinde tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çöktü. Yaşanan çökme nedeniyle Söke-Kuşadası arasındaki yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, alternatif güzergah olarak Ağaçlı'dan Davutlar istikametine yönlendiriliyor. Yetkililer, sürücülerin uyarılara dikkat etmelerini ve alternatif yolu kullanmalarını istedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
