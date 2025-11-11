Haberler

Söke'de Yoğun Trafik Denetimi: 21 Araç Ceza Aldı

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen yoğun trafik denetiminde 21 araca ceza uygulanırken, 3 ehliyete de el konuldu. Denetimlerde toplam 241 araç kontrol edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış trafik denetiminde 21 araca cezai işlem uygulanırken, 3 ehliyete de el konuldu.

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Bağarası ve Ağaçlı mahallelerinde jandarma ekiplerince yoğunlaştırılmış trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimler kapsamında 241 aracın kontrolü yapılırken, 254 vatandaşın da sorgusu yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 21 araç ceza yemekten kaçamazken, 8 araç trafikten men edildi, 3 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Ayrıca denetimlerde 1 araç da yakalandı. Sürücülerin trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının artırılması, kazaların önlenmesi ve genel trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN

