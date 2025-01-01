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Söke'de Trafik Kazası: Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Söke'de Trafik Kazası: Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi
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Aydın'ın Söke ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler ve yolcular yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılara müdahale etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri ve yolcu konumundaki şahıslar yaralandı.

Kaza, Ağaçlı Kavşağında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Kuşadası yönüne giden V. İ. idaresindeki 09 AKK 857 plakalı otomobil ile Kuşadası çevreyolundan Ağaçlı Kavşağı'na ilerleyen A.S. yönetimindeki 09 R 3700 plakalı araç kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüleri ve araçlarda bulunan yolcular yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan otomobillerin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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