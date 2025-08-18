Söke'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'ndan Söke istikametine seyir halinde olan 09 ABR 300 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen 09 P 2668 plakalı servis minibüsüne sürücü kısmından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Kazada minibüs sürücüsü ile otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun Ağaçlı istikameti, ekiplerin araçları kaldırma çalışmalarının ardından yeniden kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN