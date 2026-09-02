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Söke'de Üç Araçlı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Söke'de Üç Araçlı Kazada 2 Kişi Yaralandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Söke-Kuşadası Çevre Yolu Ankara Evleri kavşağında meydana geldi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Söke-Kuşadası Çevre Yolu Ankara Evleri kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta iki otomobil ile bir motosiklet kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi araçlar ve motosiklet savrulurken, 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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