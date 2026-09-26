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Söke'de otomobil duvara çarpıp yan yattı; kaza anı kamerada, 3 kişi yaralandı

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Söke'de otomobil duvara çarpıp yan yattı; kaza anı kamerada, 3 kişi yaralandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde Kuşadası-Söke Karayolu Granta mevkiinde otomobilin akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; görüntülerde otomobilin duvara çarpıp savrulduğu ve yan yattığı görülüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Kuşadası-Söke Karayolu Granta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası'ndan Söke yönüne seyir halinde olan R.U. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan bir benzin istasyonunun istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin bir anda duvara çarparak savrulması ve yan yatması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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