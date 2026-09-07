Söke’de narkotik köpeği destekli operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince narkotik köpeğinin de katılımıyla gerçekleştirilen aramada, 1 kök kenevir bitkisi ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeği ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Serçin Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından S. K.'ye (78) ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 kök kenevir bitkisi ile 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı