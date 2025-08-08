Söke'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme Etkinliği

Söke'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme Etkinliği
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve KADES uygulamasının tanıtımı amacıyla vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Etkinlikte, kadınların KADES uygulamasını kullanmaları ve şiddetle mücadele konuları üzerinde duruldu.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve KADES uygulamasının tanıtımı amacıyla vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Burunköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. 'Şiddetin Önlenmesi', 'Kadına El Kalkamaz' ve 'KADES Uygulaması' konularında bilgilendirme yapan ekipler, kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını yükleyerek kullanımı hakkında bilgi verdi. Etkinlikte ayrıca kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve kadınların acil durumlarda en hızlı şekilde yardım alabilmeleri amacıyla KADES uygulamasının önemine vurgu yaptı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
