Söke'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu
Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 60 bin adet makaron ve 10 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda C.B. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Yenikent Mahallesi'nde sigara sarımı yaparak piyasaya süren C.B. isimli şüpheli şahsın üretim adresinde yapılan aramada, 60 bin adet içi doldurulmuş makaron, 95 bin sahte bandrollü/bandrolsüz boş makaron, 10 kilogram kıyılmış açık tütün, 50 adet kesilmiş bandrol, 3 adet sigara üretiminde kullanılan makine ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

