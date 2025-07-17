Söke'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Söke'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
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Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 40 adet elektronik sigara ve 150 paket filtreli tütün çubuğu ele geçirildi. Kaçakçılık suçlarına karşı devam eden bu operasyon, G.G. isimli bir şüphelinin ikametinde yapıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 40 adet elektronik sigara ile 150 paket filtreli tütün çubuğu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde Söke KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda G.G. isimli şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda satışa hazır halde toplam 40 adet elektronik sigara ile 150 paket elektronik sigarada kullanılan filtreli tütün çubukları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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