Söke'de dev operasyon: 4,1 milyon TL'lik kaçak ürün ele geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen Çengel Operasyonu'nda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin TL olan kaçak alkol ve cinsel performans ürünleri ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Konak Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda İ.T. (37) ve Ö.T. (38) isimli şahısların kaçak ve sahte alkol üreterek piyasaya sürdüğü tespit edildi. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 100 litre etil alkol, bin 150 adet cinsel işlev bozukluğu ilacı, bin 650 adet cinsel performans artırıcı macun, 350 adet cinsel performans artırıcı jel ve bin 450 adet alkol aroma kiti ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 100 bin TL olduğu belirlenirken, ürünlere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı